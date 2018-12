Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o Partido Socialista-Madeira reage à marcação da data das eleições pelo Presidente da República, dizendo que o PS-M apresenta-se às Eleições Regionais com “confiança e com um projecto credível”.

“O PS-M irá apresentar-se a este acto eleitoral com um programa credível, com uma estratégia para a próxima década, assente numa nova geração de políticas a pensar nas e com as pessoas. Para isso, apresenta Paulo Cafôfo como candidato a presidente do Governo Regional, reiterando a sua aposta em fazer uma coligação com a sociedade civil, colocando as pessoas no centro da sua acção”, sublinha a nota assinada pelo secretário-geral do PS-M.

João Pedro Vieira diz que Cafôfo é ”um candidato que tem uma visão para a Madeira assente em três áreas principais, nomeadamente a Educação, a Economia e a Saúde, com vista a uma nova geração de políticas públicas que conduzam ao crescimento económico e social da Região, à promoção da sustentabilidade do território, à fixação das pessoas e à promoção do emprego, dando futuro aos jovens e tentando estancar a vaga migratória da nossa população, entre a qual se encontram muitos jovens qualificados”.

“O PS-Madeira vai, assim, para estas eleições com confiança, pois acredita que os cidadãos madeirenses querem uma mudança e uma ruptura com as políticas que têm vindo a ser seguidas na Região Autónoma da Madeira há mais de 40 anos, sempre pelo mesmo partido”, remata.

O Presidente da República revelou nesta manhã de 7 de Dezembro, que as eleições para a Assembleia Regional da Madeira irão realizar-se dia 22 de Setembro, duas semanas antes das eleições legislativas, que serão em 6 de Outubro.