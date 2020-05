PS diz que é uma “irresponsabilidade” o Governo Regional não colocar turismo no topo das prioridades

O grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira considera que a decisão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no que diz respeito à redução no apoio para promoção do destino Madeira, “é uma decisão desajustada ao momento actual”.

“Numa fase destas e perante as dificuldades que enfrenta o grande motor da economia regional, não colocar o turismo no topo das prioridades para a retoma, um sector do qual dependem, directa e indirectamente, milhares de famílias da Região, mostra a irresponsabilidade e falta de estratégia deste Governo Regional”, diz o deputado do PS.

“Um pouco por todo o mundo, os habituais destinos turísticos, aqueles que tal como a Região dependem essencialmente deste sector económico, estão a alocar verbas significativas para a retoma do sector, o mais afectado pela crise sanitária, mas, ao contrário do que a nível mundial esta a ser feito, a Madeira faz precisamente o contrário, ou seja, desinveste e não apresenta um plano coerente e ajustado à realidade”, continuou.

No seu entender, este “desinvestimento na promoção do destino Madeira revela ser uma decisão ruinosa e que coloca em causa muitos empregos da Região”.

“Esta tomada de posição é mais uma prova do desnorte do Governo Regional que vai no seguimento do chumbo do PSD e CDS à proposta do PS-Madeira, apresentada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para criação de um fundo regional de novas rotas aéreas”, acrescenta.

O deputado espera que isto “não passe de mais um infeliz episódio do senhor presidente do governo, a exemplo dos pagamentos dos testes no aeroporto, e que o senhor secretário do turismo venha desmentir com a maior brevidade possível estes cortes na promoção”.