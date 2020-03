PS denuncia contradição nas medidas públicas de prevenção da pandemia na Madeira

Miguel Iglésias, presidente da bancada parlamentar socialista, aponta falhas à política de comunicação do Governo da Madeira que anunciou esta noite o encerramento das escolas da Região a partir de segunda-feira.

O deputado socialista revela que duas horas antes da conferência de imprensa, o executivo madeirense tinha transmitido aos deputados uma informação oposta à que foi divulgada publicamente.

“Embora seja de questionar o porquê de o Governo Regional ter defendido precisamente o contrário ao longo de todo o dia, em comunicado oficial, e na reunião que o vice-presidente e autoridades de saúde tiveram com os grupos parlamentares da ALRAM, apenas há 2 horas, consideramos que o importante neste momento é focar na gestão desta decisão, e continuar a implementar medidas preventivas perante toda a população”, salienta o deputado, num comunicado de imprensa enviado na noite desta quinta-feira.

O Grupo Parlamentar do PS Madeira manifesta o seu apoio à decisão de encerrar as escolas na Região, por entender ser uma medida preventiva que ajudará no esforço colectivo de contenção de um possível surto do Covid-19, mas deixa um conselho ao governo presidido por Miguel Albuquerque: “É necessário melhorar a comunicação pública do Governo Regional com os madeirenses, evitando reacções casuísticas e contraditórias”.

Miguel Iglésias lembra que “uma informação clara, transparente e directa ajuda a melhores comportamentos preventivos, e combate naturalmente as eventuais desinformações disseminadas nas redes sociais”.

PS defende plano extraordinário de apoio às famílias e empresas

Olhando o momento actual, o deputado considera “fundamental um plano extraordinário de apoio às famílias e empresas, tanto do sector público mas também do sector privado, de modo a que se possa acomodar e controlar as crianças que ficarão em casa, e assim evitar exposições públicas desnecessárias. Estão já pensadas medidas nesse sentido?”, questiona o deputado do PS-M.

Considera ser fundamental definir rapidamente as medidas de médio e longo prazo de apoio à economia e ao tecido empresarial no geral, com linhas de crédito bonificadas, apoio à tesouraria, e aos investimentos.

“Noutro plano, já hoje tivemos oportunidade de manifestar publicamente a necessidade de se reforçar a limpeza e desinfecção das repartições públicas e de atendimento público abertas e em funcionamento”, apontou Miguel Iglésias.

Lembra a importância de “reforçar a limpeza e desinfecção dos transportes colectivos de passageiros, em particular os autocarros, utilizados diariamente por milhares de pessoas”, sendo esse um local propício à transmissão do novo coronovírus. “Importante naturalmente medidas mais incisivas no Aeroporto Internacional da Madeira, de controlo dos passageiros, e também da limpeza e desinfecção dos espaços”, acrescenta.

O Grupo Parlamentar socialista deixa, por fim um voto de confiança. “Temos confiança nas instituições públicas, nas autoridades de saúde regionais, e em particular em todos os profissionais que estão a dar o seu melhor, e estamos certos que adoptando os comportamentos correctos, com medidas bem definidas para apoio aos cidadãos e às empresas, conseguiremos ultrapassar este momento difícil”, refere na nota de imprensa.