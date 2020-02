PS apresenta voto de protesto contra a aquicultura na Ponta do Sol

O voto de protesto contra a aquicultura na Ponta do Sol foi aprovado hoje (28/02), na Assembleia Municipal, com os votos a favor do PS e CDS, e abstenção do PSD.

No entender do PS, “o Governo Regional pretende enjaular a paisagem da Ponta do Sol, comprometendo o turismo - que tantas famílias sustenta - para atender apenas aos interesses de grandes investidores”.

“A juntar à questão paisagística preocupa-nos a questão ambiental e a forma pouco transparente como o Governo Regional tem conduzido todo o processo”, refere através de um comunicado de imprensa.

“Têm sido sucessivos os avanços e recuos, promessas pré-eleitorais que ficam por cumprir e clarificar e longas fases de silêncio, na expectativa que a poeira baixe e se possa dar seguimento às explorações piscícolas que este Governo Regional defende tão intransigentemente”, acrescenta.

O PS garante que irá estar “ao lado dos ponta-solenses na luta contra a industrialização da costa, ao lado dos movimentos populares, dos pescadores, dos empresários do sector do turismo, e dos outros partidos e organizações ambientalistas que se têm mostrado contra”.

O voto de protesto foi aprovado com os votos a favor do PS e CDS e a abstenção do PSD e, na sua óptica, esta posição do PSD demonstra mais uma vez que este partido “não está ao lado dos interesses da população da Ponta do Sol, preferindo agradar aos senhores do Funchal, mesmo quando essa posição colide com a vontade generalizada da população que os elegeu”.

“Tratando-se de um assunto tão sensível é do nosso entender que a Assembleia Municipal deve assumir de forma clara e inequívoca a sua posição contra explorações de aquicultura em toda a costa do nosso município. Apraz-nos constatar que os membros eleitos pelos CDS a esta Assembleia partilham da mesma opinião, esperamos que não se demitam do seu papel das portas para fora, e levem avante as diligências que forem necessárias para demover o Governo Regional e o Sr. Secretário do Mar e Pescas - do CDS - no que concerne às famigeradas explorações de aquicultura previstas para o concelho”, concluiu.