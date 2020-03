PS acusa PSD de tentar “apropriar-se” do trabalho da Câmara da Ponta do Sol

“É lamentável a vinda do Grupo Parlamentar do PSD à Ponta do Sol pela enésima vez tentar apropriar-se do trabalho da Câmara Municipal e do Governo da República para a nova Esquadra da PSP na Ponta do Sol”, afirma o PS em comunicado assinado pelo deputado Carlso Coelho.

“Como é do conhecimento público, a esquadra da Ponta do Sol será construída ao abrigo da Lei de Programação das Infra-estruturas e Equipamentos do MAI. O PSD prometeu a esquadra na Ponta do Sol há mais de 12 anos e nunca a conseguiu resolver, este é um facto”, afirma o PS.

“Deve custar muito ao PSD que a Câmara governada pelo PS consiga este feito no seu primeiro mandato”, sublinha o deputado que garante que o seu partido “irá sempre defender os interesses dos ponta-solenses, irá sempre defender junto do Governo da República os investimentos na Ponta do Sol, e a esquadra da PSP, tal como foi anunciado pela Presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, vai ser construída para bem e segurança do concelho”.

A iniciativa do social-democrata, segundo os socialistas, só prova que “o PSD tem o desejo profundo de que a esquadra da PSP na Ponta do Sol não avance, mas, infelizmente para eles, vai mesmo avançar”.