PS acusa Miguel Albuquerque estar a “brincar à política nos jornais” em tempo de ‘crise’

“O maior sinal da desorientação política do PSD Madeira é no mesmo dia o vice-presidente do Governo Regional lançar a candidatura presidencial Miguel Albuquerque, e por seu lado o líder parlamentar pedir a sua demissão para tentar provocar eleições, que se realizaram há 8 meses. Estamos perante a maior crise económica do último século e estes responsáveis partidários e governamentais estão a brincar à política nos jornais”.

Foi desta forma que o líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Iglésias, reagiu à possibilidade de eleições antecipadas, cenário equacionado pelo Governo Regional face ao ‘silêncio’ de Lisboa, conforme dá conta a manchete desta quarta-feira, dia 20 de Maio, do nosso matutino.

“As famílias madeirenses e porto-santenses merecem outro tipo de responsabilidade e seriedade”, sublinhou ainda o socialista.