O próximo sorteio do euromilhões, marcado para a terça-feira de carnaval, 25 de Fevereiro, terá um jackpot de 51 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje com os números 7 - 23 - 30 - 32 - 45 e as estrelas 5 e 9.