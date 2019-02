Protocolo entre o Conservatório e o Grupo Sousa assinado esta sexta-feira

O secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará, esta sexta-feira, dia 15 de Fevereiro, pelas 11 horas, na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode e o Grupo Sousa (Empresa de Tráfego do Funchal), que terá lugar no salão nobre daquele estabelecimento de ensino.

Este protocolo, válido por dois anos, consubstancia uma colaboração entre as duas entidades como forma de viabilizar a realização de concertos no Porto Santo em 2019 e 2020, com orquestras formadas por alunos do Conservatório e elementos do seu corpo docente. Neste contexto, deslocar-se-ão à ‘Ilha Dourada’ a Orquestra de Sopros do Conservatório e a Orquestra Académica, em março de 2019 e de 2020, respectivamente, no âmbito do projecto ‘À Descoberta da Música’.