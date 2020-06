Protocolo com UMa garante prioridade da Francisco Fraco nos cursos profissionais

Um protocolo assinado entre a Universidade da Madeira (UMa) e a Escola Secundária de Francisco Franco permite que os alunos desta escola que terminem os cursos de formação profissional de nível secundário ou equivalente tenham prioridade na ocupação de 50% das vagas disponíveis para os cursos técnicos superiores profissionais ministrados pela instituição de ensino superior e para os quais reúnam as condições de ingresso.

A parceria foi celebrada ao abrigo do Decreto-lei n.º 65/201, que refere que as instituições de ensino superior devem promover a sua articulação em redes regionais, nomeadamente com escolas e outras entidades que ministrem cursos de formação profissional de nível secundário ou equivalente. Ao assinar com a UMa o protocolo, a Francisco Franco passa a ser assim uma Escola da Rede, diz a nota enviada pela secundária à redacção.

“As modalidades de cooperação entre as duas instituições serão no domínio da formação, aperfeiçoamento e prestação de serviços nas áreas em que as suas vocações, instalações e especializações próprias se completem, visando, nomeadamente, contribuir para o acesso ao ensino superior dos seus alunos dos cursos profissionais”, adianta a nota.

Neste ano lectivo, a Francisco Franco tem abertos oito cursos profissionais.