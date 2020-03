Protecção Civil deixa recomendações em caso de sismo

O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil fez uma actualização sobre o sismo ocorrido esta noite, pelas 20h58, cuja magnitude de 5.3 na escala de Richter a 40 Km a sudoste das ilha Deserta Grande. José Dias confirmou que não há registo de qualquer dano humano ou material de maior.

Reconhecendo que “um evento desta natureza causa algum desconforto e algum tipo de pânico entre as pessoas, mas é importante manterem-se calmas”, recordou.

O responsável máximo do SRPC salientou ainda algumas estradas encerradas por precaução de eventuais quedas de pedras, como são os casos da Estrada Regional 101, entre a Ponta Delgada e Fajã da Areia, no concelho de São Vicente, bem como a Estrada Regional 222, entre a Ribeira Brava e o troço acima do cemitério, garantindo que “estão a ser feitos todos os trabalhos necessários para que toda a vida da sociedade madeirense volte à sua normalidade”, acredita.

Para José Dias, é importante que as pessoas tenham atenção porque “podem acontecer réplicas, o que perfeitamente normal, só não sabemos quando” e observarem de forma mais calma e serena se a sua habitação e propriedades sofreram danos que, depois, posteriormente as possam reportar”. E aconselhou ainda: “Devem ter algum cuidado do ponto de vista da auto-protecção para não se chegarem à beira da água, porque todos sabemos os riscos (tsunami) que estão adjacentes”, lembrou.

José Dias frisou ainda que todos os corpos de bombeiros da Região estão a fazer rondas para vistoriar potenciais danos, aconselhando as pessoas a minimizarem ao máximo a circulação automóvel.