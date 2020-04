De acordo com os contactos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Observatório Meteorológico do Funchal (IPMA) a partir do final do dia desta quinta-feira (2 de Abril) prevê-se um agravamento geral do estado do tempo, com especial incidência na costa sul da Madeira e nas regiões montanhosas, associado à aproximação e passagem de uma depressão frontal de actividade moderada, a norte do Arquipélago.

Assim, amanhã (dia 3), prevê-se, desde o início da madrugada até ao fim do dia, períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes na costa sul da Ilha da Madeira e nas regiões montanhosas, acompanhados de trovoada, em particular durante a tarde. Os aguaceiros, em geral fracos, deverão prolongar-se até ao fim da manhã de domingo (dia 5).

Quanto ao vento, partir do fim da manhã desta sexta-feira, este soprará do quadrante sul, devendo aumentar de intensidade. Prevê-se que os valores mais altos ocorram durante a manhã e o fim da tarde. As maiores rajadas poderão atingir os 90 km/h, nos locais mais expostos ao vento de Sul e 90 a 110 km/h, nas regiões montanhosas.

Relativamente ao estado do mar, na costa sul a altura significativa das ondas deverá aumentar a partir do início da manhã, atingindo valores da ordem dos 3 metros ao fim da tarde. A situação deverá prolongar-se até ao fim da tarde de domingo. Neste período, poderão ser registados máximos entre os 4 e 5 metros.

Face aos avisos agora emitidos o Serviço Regional de Protecção Civil, deixa as seguintes recomendações à população:

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso;

- Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos para a faixa de rodagem;

- Danos em infra-estruturas montadas ou suspensas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança.