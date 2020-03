Protecção Civil deixa recomendações à população

Face às condições meteorológicas adversas previstas para o Arquipélago da Madeira a partir de amanhã, 22 de Março, altura em que se registará um agravamento do estado do tempo no que se refere ao vento, estado do mar e precipitação, tendo motivado avisos laranja e amarelo para a Madeira e Porto Santo, o Serviço Regional de Protecção Civil deixa alguns alertas e recomendações à população:

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica.

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

- Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

- Tenha especial atenção à circulação ou a obstrução de vias, provocados por desprendimento de objectos provocados por ventos fortes, contínuos ou em rajada;