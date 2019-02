Propriedade privada defendida na Madeira

Bom dia estimados leitores e leitoras. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira prende-se com o trabalho de delimitação dos núcleos urbanos no litoral da Madeira, que já está concluído e permite que a população veja reconhecida a propriedade privada sem ter que recorrer ao tribunal. O primeiro concelho abrangido pelo NUCTE foi a Calheta e ilustramos assim, nesta capa, a sempre bela freguesia do Paul do Mar.

“Deixem-me em paz”. A frase pertence a André Escórcio, que reage ao afastamento que gera indignação no seio do Partido Socialista da Madeira, um assunto que marca o momento político actual do partido liderado por Emanuel Câmara.

No campo da Saúde, o nosso ‘Fact Check’ analisa as listas de espera do SESARAM, que são imprecisas. Há mais utentes à espera de cirurgia e os números não se devem a mais marcações.

‘Eco-Tur dá briga de autarcas’ e ‘PSP procura mulher desaparecida’ são outras duas chamadas de primeira capa no DIÁRIO desta quinta-feira, numa edição repleta de informação ao longo de 40 páginas.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta quinta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.