Propostas do PSD na Assembleia da República só não surtiram um maior efeito porque foram, na sua grande maioria, “reprovadas pelo PS”

Os deputados na Assembleia Legislativa da Madeira e os deputados da República estiveram hoje reunidos. Sara Madruga da Costa disse que o PSD apresentou um conjunto de 35 propostas de alteração ao Orçamento de Estado, tendo lamentado o facto de outras forças políticas, nomeadamente o PS/M, não terem apresentado uma única proposta àquele que é um documento fundamental para a Região.

Mesmo assim, a deputada do PSD na Assembleia da República disse estar satisfeita com as propostas apresentadas pelos sociais-democratas “que só não surtiram ainda um maior efeito, uma vez que foram praticamente, na sua grande maioria, reprovadas pelo PS”.

Sara Madruga da Costa aproveitou para criticar o PS regional que, na Madeira, diz uma coisa, mas “no palco principal”, ou seja, a nível nacional, faz outra. E deu exemplo do subsídio de mobilidade, do ferry, do hospital e da taxa de juro.