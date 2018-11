O Presidente da Assembleia, Tranquada Gomes, vai receber o vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, amanhã, sexta-feira, para que se proceda à entrega das propostas de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região (PIDDAR) para 2019. O encontro está marcado para as 15 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.