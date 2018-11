A CDU apresentou, e foi aprovado hoje, na Assembleia Municipal do Funchal uma Resolução sobre o direito da juventude à habitação. A proposta da CDU tem por objectivo garantir a concretização do “Programa de Apoio aos Jovens no acesso ao Direito à Casa”.

Esta proposta da CDU aprovada por unanimidade implicará uma significativa mobilização de meios de modo a ser possível uma outra política de habitação capaz de atender às necessidades específicas da Juventude.