‘Projeto Música’ junta crianças e idosos no Lar do Porto da Cruz

Foi apresentado, esta terça-feira, o “Projeto Música”, resultante de uma parceria entre a Associação Grupo Cultural Flores de Maio e o Lar de Idosos do Porto da Cruz.

Um projecto que teve início em setembro deste ano e proporciona aulas de música semanais aos utentes do Lar, com o objetivo de criar momentos musicais para realizar apresentações em festas e eventos comemorativos da instituição.

A atuação de crianças da Associação Grupo Cultural Flores de Maio encheu a tarde de música no Lar do Porto da Cruz, com vários momentos musicais, que deverão vir a ser replicados pelos utentes nas suas festas anuais.

Na ocasião, a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, enalteceu a importância destes momentos de convívio intergeracional, na promoção de um envelhecimento ativo e saudável, pelos momentos de grande alegria que proporcionam. Revelou ainda uma “enorme satisfação pelo trabalho desenvolvido pelas instituições, públicas e provadas, em prol do bem-estar dos seus idosos, que trabalharam toda uma vida e agora podem desfrutar destes momentos de bem-estar e convívio”.

No Dia Internacional do Idoso, pretende-se refletir sobre o aumento da esperança de vida, o envelhecimento e a criação de novas respostas sociais para a população idosa providas de qualidade, dignidade e segurança. A iniciativa de desta terça-feira constitui mais um dos muitos passos que têm sido dados pelo Governo Regional, em parceria com as instituições, nesse sentido.