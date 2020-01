Projecto SMILE recruta participantes com painéis fotovoltaicos para autoconsumo na Madeira

SMart IsLand Energy systems (SMILE) é uma iniciativa co-financiada pela Comissão Europeia ao abrigo do programa Horizonte 2020, que pretende testar diferentes soluções inovadoras em 3 ilhas europeias, como a Madeira, Orkneys, na Escócia e Samsø, na Dinamarca), para demonstração de redes eléctricas inteligentes, abrindo caminho para a sua introdução no mercado num futuro próximo.

Na Madeira, o SMILE assenta no estudo e na futura implementação de pequenas redes inteligentes locais (’smart-grids’), aumentando a produção descentralizada renovável aliada a uma gestão inteligente da energia, garantindo o abastecimento, a segurança e a qualidade.

O SMILE conta já com cerca de 3 anos de existência, a equipa de trabalho tem vindo a implementar as várias soluções nos 5 Pilotos que envolvem a investigação.

Os pilotos 1 e 2 têm por objectivo a optimização do consumo energético de energias renováveis em instalações, exclusivamente, com produção fotovoltaica em regime de autoconsumo. Neste âmbito, já foram instalados medidores inteligentes em cerca de 17 residências domésticas e em 2 estabelecimentos comerciais, designadamente, um snack-bar e uma empresa de eletrotecnia. Estes medidores têm permitido aos participantes obter uma visão mais detalhada do desempenho do seu sistema fotovoltaico, que lhes é proporcionada através do acesso a uma aplicação acessível em telemóvel, tablet ou computador. Desta forma, as pessoas e empresas, que decidiram ser produtores da sua própria energia, conseguem saber em tempo real e de forma detalhada, qual o consumo energético da sua casa/estabelecimento, a par com os níveis de produção de energia fotovoltaica da sua instalação.

Os pilotos 3 e 4 têm o intuito de implementar o primeiro piloto sobre carregamento inteligente de veículos eléctricos na Madeira, utilizando infraestruturas mais baratas e providenciando uma solução de carregamento inteligente a Veículos Eléctricos que utilizam carregamentos standard através do controlo de ON/OFF e do próprio carregamento. Está a ser analisada uma empresa do sector turístico que utiliza pequenos veículos, com a integração de infraestruturas mais baratas, no seu posto de abastecimento.

O piloto 5 pretende providenciar mecanismos de controlo de frequência e voltagem, ao introduzir técnicas de armazenamento (BESS) e de gestão da procura (DSM).

Na fase actual do projecto, e relacionado com o Piloto 1 e 2, que pretende a maximização da produção e utilização da energia fotovoltaica (solar), o projecto encontra-se a recrutar participantes que sejam detentores de painéis fotovoltaicos, domésticos ou comerciais, para autoconsumo (que não efectuem a venda de energia fotovoltaica à EEM), para realizar a medição do consumo energético e estudar perfis de produção.

A participação no projecto não tem qualquer custo associado. Em termos de benefícios, os participantes têm acesso a informação detalhada e em tempo real sobre a produção e consumo da sua instalação fotovoltaica, a recolha de necessidades em termos de equipamentos, mas também de informação, a qual será devolvida aos participantes para que possam aplicar no seu dia a dia, de modo a poderem optimizar a sua actual instalação.

Frisamos que ao participar no projecto está a contribuir para que os investigadores progridam no desenvolvimento das tecnologias inovadoras do SMILE, com a possibilidade de futura comercialização.

A equipa do projecto é composta por 19 parceiros de 6 países da União Europeia, 4 dos quais são regionais, designadamente, a ACIF-CCIM, o M-ITI, a PRSMA e a EEM.

Os interessados em participar no SMILE podem assistir às sessões de informação, a decorrer no próximo dia 23 de Janeiro às 18 horas, na ACIF-CCIM, ou obter mais esclarecimentos através do email [email protected] ou do telefone 934 535 790.