Projecto ‘Machico a mexer em casa’ arranca amanhã pelo facebook

Com o intuito de proporcionar às pessoas uma actividade física regular em tempo de isolamento social, a Câmara Municipal de Machico proporciona, a partir deste terça-feira, 7 de Abril, a iniciativa ‘Machico a mexer em casa – aulas para todos’.

Trata-se de um projecto de aulas em directo com a monitora Silvia Martins a partir do Facebook, às terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas.

Os interessados em aderir ao grupo, deverão enviar uma mensagem privada para a página pessoal de Silvia Martins a manifestar interesse.

As aulas ficarão disponíveis no Facebook da monitora para quem não as acompanhar em directo.

Recorde-se que desde 2003, Machico tem aulas de ginástica gratuitas para toda a população no pavilhão da Escola Eng. Luís Santos Costa, entre as 18 e as 20 horas. Actualmente, o projeto ‘Machico a mexer’ conta com 126 alunos, coordenados em dois turnos pela monitoria Silvia.