Projecto europeu MATCH-UP atribui 176 mil euros ao Funchal para investir em mobilidade sustentável

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acolhe, hoje e amanhã, o primeiro encontro de trabalho no âmbito do Projecto MATCH-UP, uma iniciativa com financiamento comunitário através do programa Interreg Europe, que atribuiu ao Município uma verba de 176 mil euros para investimentos que venham promover a conjugação entre modos de transporte sustentáveis, com especial destaque para a mobilidade pedonal, ciclável, eléctrica e o transporte público colectivo.

O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana no concelho, presidiu esta manhã à abertura dos trabalhos, que contam com representantes de cidades da Irlanda, Alemanha, Roménia e Itália, e onde o Funchal apresentará o trabalho que sustentou a candidatura, bem como os projectos que tem em carteira no âmbito da multimodalidade na área dos transportes terrestres.

Este projecto, aprovado em junho de 2018, tem uma duração de quatro anos e um orçamento global de 952 mil euros, tendo sido atribuída ao Funchal, em virtude da candidatura efectuada e dos planos estratégicos apresentados, cerca de um quinto da dotação total. Bruno Martins considera que este é “o resultado de um trabalho de fundo, que temos vindo a desencadear ao longo dos últimos anos, no sentido de preparar o Funchal para os grandes desafios de futuro, mormente relacionados à multimodalidade. Temos de acompanhar as transformações que já se fazem sentir no domínio da mobilidade em cidades como a nossa, procurando novas soluções e alternativas sustentáveis, e temos de aproveitar este tipo de linhas de financiamento para fazê-lo com a devida antecedência e planeamento.”

O autarca enaltece que “o Funchal tem sabido fazer o seu trabalho, com um conjunto importante de candidaturas muito bem elaboradas pelos serviços, que merecem o meu reconhecimento e que têm sido sucessivamente aprovadas. Não é por acaso que, desde 2016, a Câmara Municipal do Funchal já obteve um financiamento superior a três milhões de euros em projectos financiados na área da mobilidade.”

Esta cimeira de dois dias serve, assim, “como um fórum de debate municipal ao mais alto nível do que são as boas práticas europeias, permitindo-nos recolher experiências de sucesso e debater as nossas intenções com quem já executou, ou está a executar, projectos semelhantes, e que sabe do que fala, de maneira a que o Funchal possa continuar a pensar, planear e trabalhar de forma sustentável, e a actuar cada vez melhor no sentido de sensibilizar os cidadãos para os benefícios económicos, sociais e ambientais da mobilidade sustentável, através da adopção de hábitos de deslocação menos poluentes