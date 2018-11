Projecto educativo da Escola do Caniçal deu origem a um livro

Aproveitando as comemorações do Dia Nacional do Mar foi lançado esta tarde o livro ‘Amar o Mar’. A obra é resultado do trabalho dos alunos, professores e funcionários da Escola do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Caniçal, realizado no âmbito do seu projecto educativo, sendo que o texto e imagens do livro são da autoria dos alunos do 4.º ano, do ano lectivo 2016/2017. Presente na ocasião, Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, falou da importância de inculcar desde cedo nos jovens aspectos fundamentais como a preservação do mar, sublinhando que geração actual tem responsabilidade para alertar para as circunstâncias e sobre as novas gerações recai a “responsabilidade efectiva de preservar e de viver num planeta melhor”. O governante aproveitou ainda a ocasião para parabenizar a directora do estabelecimento de ensino que tem desenvolvido um trabalho fundamental não só processo educativo, mas também naquele que é um trabalho de responsabilidade social e que passa pelo envolvimento das famílias e das instituições. “É isso que pretendemos e é isso que é um verdadeiro processo de educação”.

Já Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, que também marcou presença na cerimónia, sublinhou que este livro refere um dos problemas mais graves do planeta: “a poluição dos oceanos. Infelizmente nem todos têm a sensibilidade destas crianças para este problema que faz com que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico cheguem todos os anos aos oceanos”, disse recordando o trabalho que o Governo tem feito a este nível, implementando projectos como o MARAM - Poluição Zero nos Mares da RAM que tem contribuído para a educação e sensibilização nesta temática.