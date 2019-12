Projecto da Rede de Escolas da UNESCO debate hoje o tema dos direitos humanos

A escola de Santo António e Curral das Freiras organiza hoje a primeira conferência do Projecto da Rede de Escolas da UNESCO, sobre ‘Os Direitos Humanos: A Maior Aventura do Mundo’. A ideia é apresentar ou relembrar aos alunos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e reforçar a consciencialização para o percurso a fazer em prol da justiça da igualdade e da paz.

A conferência está marcada para esta tarde, às 15h10, no Auditório da Escola de Santo António e Curral das Freiras, e conta com as participações de José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa Regional, e do professor Joaquim José Sousa, da Rede de Escolas UNESCO de Santo António e Curral das Freiras.

A ideia passa por mostrar aos alunos a necessidade de um compromisso global para “garantir o acesso a uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e de promover sociedades pacíficas e inclusivas”, refere a organização, salientando que o desafio de uma educação de qualidade e a construção de sociedades pacíficas, obriga a uma abordagem do tema da violência, em todas as suas formas, a fim de criar ambientes seguros para aprender.

Esta iniciativa vai permitir aos alunos reconhecer que “nem todas as crianças e jovens têm acesso às mesmas oportunidades, que a educação desempenha um papel crucial para o desenvolvimento do mundo, bem como no combate às desigualdades, e que a paz e a justiça são pilares fundamentais na construção das sociedades”, destaca fonte da Escola.