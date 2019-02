Projecto da 4.ª bolsa Rubina Barros apresentados amanhã

O papel de uma dieta com base em vegetais e frutos ricos em polifenóis (substâncias antioxidantes) na prevenção do cancro é o tema do trabalho a apresentar por Joselin de Aguiar, investigadora contemplada com a Bolsa ‘Rubina Barros’, amanhã, no anexo da sede da Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Na mesma ocasião será assinado o contrato relativo à 5.ª bolsa, com Sara Câmara. Pelas 17 horas.

O projecto ‘Evaluation of the effect of polyphenol-rich fruits and vegetables based diet on cancer-preventive activity’ foi desenvolvido pela investigadora do Centro de Química da Madeira, sob orientação de José de Sousa Câmara, tendo sido apoiado na 4.ª edição da bolsa. A Bolsa ‘Rubina Barros’ é atribuída a projectos de estudo na área do cancro desenvolvidos por jovens investigadores. Resulta de uma parceria entre o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e o DIÁRIO.

Mais informação sobre a bolsa:

1.ª edição - lançamento em 2014 - trabalho de investigação desenvolvido em 2015 - Ganhou o Enderson Aquilino Martinho Rodriguez do Centro e Química da Madeira, com o tema “Establishment the volatile metabolic profile of urine and breast cancer tissue, as a powerfull strategy or early breast cancer diagnosis”;

- 2.ª edição - lançamento em 2015 - trabalho de investigação desenvolvido em 2016 - Ganhou o Cláudia Sofia Camacho do Centro e Química da Madeira, com o tema “Nanoscale prodrugs using platinated low-generation dendrimers –synthesis, in vitro/in vivo studies and synergetic effects”;

- 3.ª edição - lançamento em 2016 - trabalho de investigação desenvolvido em 2017 - Ganhou o Catarina Isabel Moreira Barbosa do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto), com o tema “Avaliação e validação de um painel de biomarcadores de metilação em DNA livre circulante na deteção de recorrência de tumores primários (RTP) e de segundos tumores primários (STP)”;

- 4.ª edição - lançamento em 2017 - trabalho de investigação desenvolvido em 2018 - Ganhou o Joselin Maria Vieira de Aguiar do Centro e Química da Madeira, com o tema “evaluation of the effect of polyphenol-rich fruits and vegetables based diet on cancer-preventive activity”;

- 5.ª edição - lançamento em 2018 - trabalho de investigação desenvolvido em 2019 – Ganhou a Sara Filipa Camacho Câmara do IPO de Lisboa, com o tema “Risco Familiar para Cancro de Mama na Região Autónoma da Madeira – Estudo de prevalência e análise do perfil genético associado ao Cancro Hereditário de Mama e Ovário”.

- 6.ª edição - lançamento em Abril de 2019 - trabalho de investigação para ser desenvolvido em 2020.