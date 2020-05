“Programa para a saúde deve ser mais ambicioso”, defende Sara Cerdas

Sara Cerdas pede esclarecimentos ao programa da Comissão EU4Health, anunciado hoje pela Comissária Europeia Stella Kyriakides, durante a reunião da Comissão de Saúde, Segurança Alimentar e Ambiente (ENVI) no Parlamento Europeu.

A eurodeputada socialista é uma das vozes dissonantes às medidas que compõem este programa. Apesar de considerar que o 4.º programa europeu para a saúde apresentado é “o mais ambicioso de sempre”, considera que “está muito focado na crise da COVID-19, direccionada à prevenção de doenças e não tanto à promoção da saúde”.

Sara Cerdas, presidente do Grupo de Trabalho em Saúde no Parlamento Europeu, questionou a comissária sobre a definição de uma crise de saúde pública, “obesidade, diabetes, inactividade física e o combate à resistência aos antimicrobianos, são consideradas crises em saúde? Estes constituem importantes fatores de risco para a maior parte das doenças na União Europeia”.

Considerando que o Programa apresentado deverá estar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), observa que está em “falta a prevenção primordial e primária, pois esses tipos de prevenção estão ligados a maiores ganhos em saúde”. A eurodeputada socialista questionou por isso se “é realista o objectivo de reduzir em um terço as mortes prematuras na União Europeia, causadas por doenças não transmissíveis, até 2030, sem um programa completo e assente na saúde em todas as políticas”.

Através do novo programa Next Generation EU, a Comissão Europeia propõe investir 9,4 mil milhões de euros num programa específico para a saúde, o EU4Health, focado no reforço dos sistemas de saúde, no combate às ameaças transfronteiriças e em tornar os medicamentos acessíveis em toda a UE. Comparado com a proposta anterior da Comissão, estima-se um aumento no envelope de 2.000%.