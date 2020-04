O prazo de candidaturas ao programa ‘Jovem em Formação’ decorre entre os dias 1 e 30 de Abril de 2020, anunciou hoje a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Trata-se de mais uma iniciativa da tutela que, através da Direcção Regional de Juventude, proporciona aos jovens participantes “uma experiência em contexto laboral, capaz de desenvolver o seu sentido de responsabilidade e de participação social”.

Podem candidatar-se ao ‘Jovem em Formação’ todos os estudantes residentes e matriculados em estabelecimentos de ensino na Região Autónoma da Madeira, com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos.

O programa decorre nos meses de Julho e de Agosto, sendo que as actividades previstas podem ocorrer durante a semana ou nos fins-de-semana e feriados. A carga horária não deve exceder as seis horas diárias, nem ultrapassar as 30 horas semanais.

Aos jovens candidatos é oferecida a possibilidade de escolherem uma área e instituição com a qual mais se identificam, desde que as entidades de acolhimento se encontrem enquadradas nos seguintes estatutos:

- Entidades e empresas públicas;

- Entidades privadas sem fins lucrativos;

- Creches e estabelecimentos de educação pré-escolar, públicos e privados;

- Associações juvenis ou equiparadas, inscritas no Registo Regional do Associativismo Jovem (RRAJ);

- Associações de estudantes de ensino superior;

- Associações e clubes desportivos.

As candidaturas são efectuadas num formulário disponibilizado online, e os documentos solicitados pela DRJ devem ser enviados posteriormente para o e-mail: [email protected]

Os participantes no programa ‘Jovem em Formação’ têm direito a um seguro de acidentes pessoais e uma compensação monetária no valor de 1,80 euros/hora, para as actividades que decorram durante os dias úteis, e uma compensação monetária no valor de 2,90 euros/hora, para as actividades que decorram aos sábados, domingos e feriados.

Atendendo à conjuntura actual que vivemos e às medidas de contenção que devemos adoptar no sentido de conter a propagação da Covid-19, a Direcção Regional de Juventude aconselha que “todos os jovens permaneçam em casa”, podendo esclarecer as suas dúvidas através do site e do e-mail ([email protected]).