Programa de e-learning ‘Madeira Specialist’ lançado pela Associação de Promoção da Madeira conta com mais de 600 formandos

O programa de e-learning ‘Madeira Specialist’, dirigido aos agentes de viagens nacionais, foi lançado, no passado mês de Julho, pela Associação de Promoção da Madeira, em parceria com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Apenas nos primeiros quatro meses, mais de 600 formandos, num universo de cerca de 200 agências, já aderiram ao programa.

O ‘Madeira Specialist’ tem como objectivo munir os agentes de viagens portugueses com novos argumentos de venda do destino Madeira e faz parte da estratégia delineada pela Associação de Promoção da Madeira, em 2015, para o mercado nacional. Este mercado tem vindo a apresentar uma performance positiva com um crescimento de 4% no que concerne ao número de hóspedes e +3% nas dormidas, como se verificou no ano de 2017, números revelados pelo Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, Roberto Santa Clara Gomes, que realça ainda a aposta ganha no projecto Descubra a Madeira. A elevada adesão dos formandos a este programa é motivo de satisfação, pois revela o elevado interesse no destino. Por outro lado, é um sinal inequívoco de que esta é uma plataforma bem concebida e que se adequa às necessidades formativas dos agentes de viagens.

Paralelamente têm sido realizadas várias acções de sensibilização junto dos diversos parceiros e que têm por objectivo divulgar o programa ao maior número possível de agentes de viagens nacionais. “Estamos em crer que, com este programa os agentes de viagens passarão a ser verdadeiros especialistas do destino Madeira. Além disso, aos formandos mais rápidos a concluir o curso, serão ainda premiados com cabazes repletos de sabores da Madeira, havendo, ainda, prémios disponíveis.” refere ainda Roberto Santa Clara. “Por fim e não menos importante, para o melhor e mais rápido formando, haverá um Grande Prémio, que será uma Viagem 5 Estrelas à Madeira e Porto Santo de 7 noites, para duas pessoas, cheia de experiências inesquecíveis e únicas!”

Sobre o Programa “Madeira Specialist”: com conteúdos que se dividem em 4 módulos, e que por sua vez correspondem a 4 cursos distintos, há uma grande temática principal, designada “Destino Madeira”, que abrange informação mais geral e transversal a todo o arquipélago. No que concerne aos 3 restantes cursos, estes são abordados sob 3 eixos de comunicação em que a Associação de Promoção tem vindo a basear a sua comunicação sobre o destino Madeira: Mar, Natureza e Lifestyle. É importante referir que o programa abrange também 5 especialidades, sendo que estas são apresentadas sob módulos mais reduzidos que se debruça sobre os nichos de mercado: Percursos a Pé, Eventos, Floresta Laurissilva, Porto Santo e Golfe.