A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro acolhe amanhã, 18 de Fevereiro, a Formação Presencial de Professores do programa educativo e tecnológico ‘Apps For Good’, da Madeira e dos Açores.

Durante um dia, os professores terão oportunidade de assistir ao ciclo de desenvolvimento de um produto: desde a criação da ideia, à escolha do modelo de negócio e marketing, assumindo os papéis de ‘Problem Solvers’ e ‘Digital Makers’ no processo de concepção de uma App. Esta formação, com duração de 12 horas e validada pela Direcção Regional de Educação, pretende munir os professores de competências que lhes permitam gerir as actividades dos alunos em situações de aprendizagem baseada em projectos desenvolvidos num ambiente enriquecido com tecnologias.

De acordo com o gabinete do secretário Jorge Carvalho, o ‘Apps For Good’ é um programa educativo tecnológico internacional que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na transformação do mundo e das comunidades onde se inserem e desafia as escolas portuguesas a inovar no seu modelo educativo de ensino-aprendizagem. Este programa dispõe de uma plataforma ‘online’ que disponibiliza conteúdos inovadores e faculta uma metodologia de projecto que orienta os alunos no desenvolvimento de soluções sustentáveis por via de aplicações para smartphones e tablets. Durante este processo, os alunos trabalham em equipa com os professores e desenvolvem capacidades ao nível das soft skills e competências digitais.

Em Janeiro de 2018, o Apps For Good’ foi lançado, em parceria com os Ambientes Inovadores de Aprendizagem, como experiência-piloto em três escolas da Região Autónoma da Madeira, estando hoje presente em 20 escolas e aplicado por 30 professores da Região nos seus contextos educativos.

No final de cada edição do programa Apps For Good, decorre uma competição que envolve dois momentos: os Encontros Regionais, nos quais se assiste à selecção dos finalistas para o Evento Final, onde são premiados os vencedores. Em apenas cinco anos, o Apps For Good já envolveu 9.500 alunos e mais de 800 professores de 323 escolas em Portugal, tendo sido desenvolvidas mais de mil soluções tecnológicas.