Professores defendem encerramento “imediato” de escolas

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SPDM) considera “premente o encerramento imediato de todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, da Região Autónoma da Madeira enquanto se verificar o risco sistémico de propagação” do novo coronavírus.

Neste seguimento defende, o SPDM defende a “suspensão sine die, todas as actividades que se encontravam já agendadas, entre as quais se incluem as acções de formação contínua e reuniões dos órgãos conforme realça um comunicado enviado à imprensa.

Os professores entendem que “a situação actual que se vive no nosso país integra um conjunto de medidas adequadas de preparação da resposta e minimização do impacto de uma epidemia de COVID-19, reduzindo a disseminação da infecção, através da promoção de medidas de saúde pública, individuais ou comunitárias”.