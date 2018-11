Produto com flúor utilizado nas escolas da Madeira foi suspensa devido a “anomalia”

Um produto com flúor utilizada para a prevenção da cárie dental que habitualmente é utilizada nas escolas da Madeira foi mandada retirar devido a uma “anomalia” que foi reportada pelo respectivo laboratório ao Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

“Na sequência de uma anomalia detectada com o flúor com nº de Lote 18P 3358 - Validade: 09 / 2022, o Serviço de Saúde da RAM informa que até informação contrária por parte do laboratório, o mesmo não dever ser utilizado nas sessões de educação oral nas escolas da RAM”, informou o Gabinete de Comunicação do SESARAM.

Termina sublinhando que “caso alguma escola tenha este lote específico do flúor, deve contactar com o serviço de saúde oral, do Centro de Saúde do Bom Jesus”.