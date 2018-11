Com o aproximar de mais uma época festiva e com os trabalhos de montagem de iluminação a correrem a bom ritmo, no Funchal, eis que surgem os primeiros testes.

As luzes de Natal de algumas zonas do Funchal acenderam-se há pouco, para que os técnicos possam averiguar como decorre a montagem.

Até à data em que as luzes se vão acender, a 1 de Dezembro, estes testes deverão ser uma constante, por forma a garantir que tudo estará a postos para essa data.