O IASaúde acaba de anunciar o primeiro caso de transmissão local de covid-19 no Porto Santo. “Temos um caso, designadamente, no Porto Santo de transmissão local, tratando-se de um contacto próximo do caso já confirmado naquela localidade”, referiu a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. O outro caso positivo confirmado esta terça-feira é importado, “de um doente com proveniência de uma viagem recente aos Estados Unidos, que após regressar teve conhecimento de ter tido contacto com pessoas com covid-19 e desenvolveu todo o processo de isolamento”, acrescentou Bruna Gouveia.

Quanto aos dois casos positivos confirmados esta terça-feira, um dos doentes está na faixa etária entre os 10 e 19 anos, outro situa-se entre os 30 e os 39 anos.

Do total dos 42 casos positivos na Região, “apenas um permanece internado na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, todos os restantes doentes apresentam sintomas ligeiros e estão em isolamento no seu domicílio ou então em alojamento dedicaod”, referiu a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa para actualização do boletim diário nos números da covid-19 na Região. “Neste momento temos já dois doentes alojados no Hotel Praia Dourada no Porto Santo e temos hoje em curso um processo de transferência já de 10 doentes, incluindo o novo doente de hoje, para o hotel Vila Galé na Madeira”, acrescentou.

Em relação aos contactos, 728 pessoas estão em vigilância activa, acompanhadas pelas autoridades de saúde, continuando em curso as investigações epidemiológicas, nomeadamente dos casos mais recentes. Dentro destes números da vigilância activa, seis são profissionais de saúde, o que representa “novamente uma diminuição”, conforme sublinha Bruna Gouveia, já que está finalizado, nos restantes casos, o processo de vigilância dos 14 dias de isolamento. Neste grupo encontram-se, também, 235 pessoas que estão cumprir quarentena obrigatória em alojamento designado nos diferentes hotéis: Praia Dourada (31), Quinta do Lorde (96) e Vila Galé (108).

No que diz respeito à vigilância passiva estão 1699 pessoas.

Quanto à LinhaSRS24, nas últimas 24 horas foram efectuadas 121 chamadas, “ligeiramente abaixo dos números apresentados ontem [segunda-feira]”, num total de 4807 contactos telefónicos desde o início da operacionalização da linha.

A Região registou até ao momento 183 casos negativos, num total de 225 casos suspeitos desde 29 de Fevereiro de 2020.