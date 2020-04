Primeiras 20 mil máscaras enviadas a partir de amanhã pelos Correios

Um primeiro lote de 20 mil máscaras de protecção contra o covid-19 vão ser enviadas, a partir da amanhã, pelos Correios, para as residências dos madeirenses, anunciou esta tarde o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, na habitual conferência de imprensa de balanço à pandemia do novo coronavírus.

No sétimo dia em que a Madeira voltou a não registar qualquer caso de infecção, mantendo o mesmo número de 53 infectados, Pedro Ramos aproveitou para esclarecer que o procedimento que está a ser feito nas visitas aos lares da Região não inclui testes de despiste da doença, mas sim somente controlo de temperatura e um inquérito epidemiológico.

Na actualização de dados, a cargo da vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, ficou a saber-se que a Madeira mantém o mesmo cenário relativamente aos infectados, com um doente na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça e os restantes em isolamento domiciliário ou nas unidades hoteleiras associadas a este plano.

Relativamente aos casos de vigilância activa, o número é agora de 209 pessoas, enquanto em auto vigilância se encontram 179 indivíduos.

Já foram estudados 573 casos suspeitos, dos quais 520 resultaram negativos.

Desde o início da pandemia, a Madeira já realizou um total de 1.326 testes para despiste do covid-19. Ontem foram mais oito testes de reavaliação, que totalizam agora 45, tendo aumentado para 19 os doentes que deram negativo no primeiro teste e que aguardam pelo segundo resultado para eventualmente serem dados como recuperados.

Segundo o IASaúde, ontem foram feitos 40 novos testes no SESARAM e outros 20 em unidades hoteleiras associadas ao plano da covid-19, tendo todos eles resultados negativos.

Resta falar da linha SRS24, que nas últimas 24 horas registou 70 chamadas, totalizando agora 5.855.