Primeira missa do Bispo do Funchal enche Igreja do Monte

D. Nuno Brás chegou à Igreja do Monte cerca de dez minutos antes das 11h30, hora para a qual estava marcada a primeira missa do novo Bispo do Funchal, depois da tomada de posse, ontem, na Sé do Funchal.

Sem lugar para declarações à comunicação social, D. Nuno Brás foi recebido pelos alunos da Colégio do Infante e, já dentro da Igreja, pelos fiéis que enchem o espaço.

Nas primeiras palavras de que disse na missa que decorre, D. Nuno lembrou que consagra o seu bispado, e do seu ministério, à Nossa Senhora do Monte, razão pela qual escolheu a Igreja do Monte para a sua primeira missa.

Idalina Silva, presidente da Junta de Freguesia do Monte, marca presença na missa, mostrando-se muito satisfeita com o lugar escolhido para a celebração, e todo o seu simbolismo.

Ao contrário do que aconteceu ontem na tomada de posse, marcada pela representação de várias entidades governamentais, na missa do Monte apenas a Presidente da Junta de Freguesia do Monte está presente.

“Nós somos responsáveis uns pelos outros”, é a primeira mensagem que D. Nuno começa por dizer, sobretudo dirigida aos alunos do Colégio do Infante.