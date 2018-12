Prevenção de pragas de dispensa!

Onde há comida, pode haver pragas. Se gosta de grãos como arroz, cereais secos, massas, pipocas e bolachas, não está sozinho, há também muitos insectos que se alimentam de uma dieta relacionada com os hidratos de carbono.

As pragas das dispensas incluem uma variedade, tais como bicho-da-farinha, traças e gorgulhos que comem, vivem e se reproduzem em vários grãos que são comuns nas habitações. As espécies que infestam geralmente cozinhas e dispensas podem ser um problema durante todo o ano, dado que quase todos os alimentos secos armazenados à temperatura ambiente podem atrair esses insectos. Os pacotes abertos que não são bem fechados são os principais alvos porque permitem acesso fácil, mas muitos insectos também podem entrar em pacotes fechados.

Onde há insectos adultos há também muitos ovos, larvas e pupas nas proximidades. É alarmante encontrar pragas na sua comida, mas, felizmente, existem algumas maneiras bastante fáceis de evitar-lhas.

Métodos de Prevenção:

- Limpeza: A prevenção começa com a limpeza, limpar os balcões e os armários da dispensa e cozinhas com frequência, varrer e aspirar o chão da dispensa e cozinha regularmente para evitar migalhas e deitar fora os alimentos velhos e fora da data dos seus armários.

- Armazenamento de Alimentos: A forma como armazena a comida também é importante na prevenção do surgimento de insectos. Muitas espécies que afectam o cereal, nomeadamente gorgulhos, podem perfurar as embalagens de alimentos, por isso, se quiser ter certeza de que nenhum insecto consegue entrar na sua comida, armazene a farinha, arroz, mistura de cereais, entre outros em recipientes selados feitos de vidro, plástico pesado ou metal.

- Compra Inteligente/Consumidor Consciente: Quando estiver no supermercado, verifique se apenas adquire embalagens que estejam vedadas, sem furos e sem presença de insectos no seu interior. Além disso, tente lembrar-se de comprar alimentos em tamanhos e quantidades que possa usar com relativa rapidez (2-4 meses), dado que ter pacotes abertos na sua despensa por um longo período de tempo pode aumentar a probabilidade de problemas com pragas.

- Remover a Fonte: Se encontrar insectos na sua farinha ou cereal armazenado, remova do armário, elimine-o como resíduo e higienize profundamente a área onde estava anteriormente armazenado o cereal em causa.

Algumas medidas recomendadas para a prevenção:

- Livre-se das caixas de supermercado e verifique todos os bens que adquire, pois muitas vezes é através das embalagens que certas pragas têm acesso à sua casa;

- Armazene os doces como açúcar, xarope e mel em recipientes de plástico que se fecham com pressão e limpe-os para remover qualquer resíduo pegajoso;

- Qualquer recipiente de sumo ou refrigerante vazio deve ser enxaguado antes de ser reciclado ou jogado fora;

- Se mantiver frutas frescas na cozinha, verifique frequentemente por sinais de amadurecimento excessivo, uma vez que as moscas da fruta colocam uma média de 500 ovos na superfície da fermentação de frutas – qualquer fruta mais madura vai atrair também formigas;

- Não deixe os pratos sujos na pia da sua cozinha e mantenha a pia seca;

- Não se esqueça dos restos de comida e de lavar os recipientes de alimentação dos seus animais de estimação regularmente;

- Certifique-se de levar o lixo fora regularmente para eliminação ou valorização adequada.

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar! O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde.

Se suspeitar de uma infestação, não hesite em contactar-nos para marcar uma verificação gratuita.

www.exterminio.pt

Telefone: 291 930 500

Em prol da saúde pública!