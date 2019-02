Prestação média dos créditos à habitação na Madeira manteve-se nos 270 euros

Em Janeiro de 2019, a taxa de juro no crédito à habitação aumentou ligeiramente, para o valor mais alto de quase dois anos e meio, mas a prestação média manteve-se na Região Autónoma da Madeira nos 270 euros igual à do mês anterior.

Segundo os dados da Direcção Regional de Estatística, no primeiro mês deste ano, a taxa de juro implícita no crédito à habitação fixou-se em 1,006%, registando um acréscimo de 0,002 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (1,004%). De referir que em Janeiro de 2018, a taxa era de 0,978%. Mas recuando no tempo, o valor mais alto que a do mês passado só mesmo em Agosto de 2016 (1,017%), ou seja há 29 meses.

Como referido, “o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve-se nos 270 euros, tendo os juros se fixado nos 49 euros e a amortização nos 221 euros, os mesmos valores observados em Dezembro de 2018”, diz a DREM. “Em Janeiro de 2018, o valor médio da prestação vencida era de 269 euros”, acrescenta.

Também de referir que “o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou para 58.267 euros (58.247 euros em Dezembro de 2018), sendo que há um ano era de 58.916 euros”, muito abaixo do actual.

Refira-se que após 11 meses a baixar (quiçá fruto da ainda reduzida abertura de concessão de créditos), o que se observou entre Dezembro de 2017 e Outubro de 2018, há três meses consecutivos que o montante do capital médio em dívida vem aumentando (quiçá também já reflectindo o impacto dos novos contratos).

De realçar ainda que entre Janeiro de 2009 e Janeiro de 2019, o montante médio aumentou mensalmente apenas por 14 vezes, três das quais nos últimos três meses, tendo ocorrido vários períodos de diminuição dos montantes, o mais longo dos quais durante 37 meses, entre Dezembro de 2010 e Dezembro de 2013, a que se seguiu um mês de aumento para novo período de 29 meses a diminuir (entre Fevereiro de 2014 e Junho de 2016).

“A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,054%, mais 0,001 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos estabilizou nos 244 euros, tendo o valor do capital médio em dívida aumentado para os 52.504 euros (52.376 euros no mês precedente)”, acrescenta a DREM, o que significa que a prestação na Madeira é mais alta, apesar dos juros tradicionalmente mais baixos, mas também devido a um histórico do montante médio em dívida mais alto (actualmente em média mais 5.763 euros).