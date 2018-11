Press trip’ a Gran Canária termina esta manhã com visita às instalações da Binter Technic e ADM Tech

Termina hoje a viagem de imprensa a Gran Canária promovida pela Binter, com os jornalistas madeirenses a visitarem esta manhã as instalações da Binter Technic e ADM Tech, antes do regresso à Região, a acontecer ao início da tarde, no voo NT912 com chegada prevista ao Aeroporto da Madeira para o meio da tarde.

Ontem a ‘press trip’, que ficou alojada num dos hotéis da cadeia Lopensa, na zona turística de Melonera, teve oportunidade de conhecer a ExpoMelonera, um imponente e versátil espaço multiusos e a moderna sede da Binter, visita que culminou com uma conferência de imprensa, conforme demos conta, ontem em dnoticias.pt, e hoje, mais pormenorizada, na edição impressa do DIÁRIO.