Presidente do Tribunal de Contas destaca o ‘superavit’ da Conta da Região

Pelo quinto ano consecutivo, a Conta da Região apresenta um saldo positivo. Um ‘superavit’ de 79,6 milhões de euros que é destacado pelo presidente do Tribunal de Contas.

Vítor Caldeira entregou, no parlamento regional, os pareceres sobre as Contas da Região e da Assembleia Legislativa, ambas com um “juízo favorável”.

Além do saldo positivo na conta da Região de 2017, o Tribunal de Contas também destaca a redução da divida, em 2,3%, o que acontece pelo segundo ano consecutivo.

Os resultados positivos das contas também reflectem as “operações de substituição de dívida financeira, permuta de dívida comercial por dívida financeira e saneamento financeiro das entidades públicas reclassificadas”.

Os encargos da dívida da Região foram de 346,3 milhões de euros, dos quais 63,5% foram juros e outros encargos. Encargos que aumentaram devido às operações de reestruturação dos contratos SWAP das sociedades de desenvolvimento.