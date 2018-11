Filipe Rebelo, Presidente do PDR Madeira, tomou posse, dia 17 de Novembro em Lisboa, como membro da Comissão Política do PDR Nacional.

Na ocasião foram proferidas palavras de incentivo à continuidade do trabalho do PDR Nacional, bem como do PDR Regional, nomeadamente na Ilha da Madeira, no sentido de agilizar as candidaturas às eleições em 2019. Na Madeira a luta é as eleições regionais, onde o PDR Madeira irá concorrer.