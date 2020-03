Presidente do Governo Regional destaca qualidade dos produtos madeirenses

Miguel Albuquerque visitou, esta tarde, o Salão Internacional do Sector Alimentar e Bebidas, SISAB 2020 e destacou a qualidade das empresas madeirenses. O presidente do Governo Regional referiu o crescimento da economia regional ao longo dos últimos anos e a forma como os produtos madeirenses são divulgados no exterior.

Na maior feira de produtos alimentares e bebidas do país, que decorre na Altice Arena, em Lisboa, a Madeira está representada por 12 empresas e tem três produtos em destaque: banana, abacate e anona.

Albuquerque visitou o certame, acompanhado pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto.

A abertura do SISAB 2020 contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do presidente do Governo Regional.