Presidente do Governo minimiza efeito dos treinos do Nacional

O presidente do Governo Regional foi questionado sobre a realização de treinos do CD Nacional. Miguel Albuquerque acredita que o clube, do qual foi atleta da natação, “não tem pessoas irresponsáveis” que possam colocar em causa a saúde pública e lembra que devem ser as instituições de referência a “dar o exemplo”.

O chefe do executivo, que ainda está a dar uma conferência de imprensa na Quinta Vigia, lembra que não estava em causa treino de grupo, mas sim de dois atletas de cada vez, cumprindo o que determina o decreto de estado de emergência para a actividade actividade física autorizada.

Miguel Albuquerque acredita que, face à situação nacional, não deverá ser possível retomar os campeonatos de futebol profissional até ao Verão.