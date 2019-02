Presidente da República anuncia comemorações do 10 de Junho na Madeira em 2020

O Presidente da República anunciou hoje que as comemorações do 10 de Junho em 2020 se vão realizar na Região Autónoma da Madeira e que já comunicou essa decisão aos presidentes do Governo e da Assembleia regionais.

Segundo uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “confirmou hoje aos presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional da Madeira que as cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas se realizarão em 2020 naquela região autónoma”.

“Para 2019, o Presidente da República decidiu manter a orientação, anterior ao seu mandato, de não realizar tais comemorações numa Região Autónoma em ano de eleições regionais”, lê-se na mesma nota.