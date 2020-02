Presidente da Portugal Space na Madeira

Na sequência da integração da Região Autónoma da Madeira (RAM), através da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), como membro observador da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), Chiara Manfletti, presidente desta agência, estará na região a convite do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Neste contexto, entre diversas iniciativas, tais como visitas ao Observatório Oceânico da Madeira (OOM), ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE-Madeira) e ao Centro de controlo e monitorização de satélites na Madeira da Eutelsat, a presidente da Portugal Space, acompanhada pelo secretário regional, visitará a ARDITI e as unidades de investigação aqui sedeadas, quinta-feira (27 de Fevereiro), pelas 11 horas, nas instalações do Madeira Tecnopolo.

A Portugal Space foi criada pelo Governo com o objectivo de implementar a estratégia nacional – ‘Portugal Space 2030’ – para que o país seja reconhecido, até 2030, como uma autoridade global em matéria de desenvolvimento científico e económico das interações Espaço-Terra-Clima-Oceanos para o benefício da sociedade e da economia.