Presidente da Câmara do Funchal no apoio ao Madeira Pride

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, é uma das personalidades que se junta à terceira edição do Madeira Pride, a marcha do orgulho gay na capital madeirense.

Cerca de 200 pessoas estão neste momento a organizar-se para iniciar o desfile que irá percorrer algumas artérias do centro do Funchal e que culminará num arraial no Jardim Municipal.