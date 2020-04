O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, é recebido, segunda-feira, dia 06 de abril, pelas 11 horas, pelo Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, em reunião para analisar a atual conjuntura, o prolongamento do estado de emergência e as regras que se impõem a todo o país e à Região em particular, até ao dia 17 de abril de 2020.