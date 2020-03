Presidente da ALM desafia madeirenses a aderirem hoje à ‘Hora do Planeta’

O parlamento madeirense junta-se à iniciativa ‘Hora do Planeta’, marcada para hoje.

O apelo é que este sábado todos desliguem ou reduzam as luzes, entre as 20h30 e as 21h30 e usem esta hora para envolver os amigos e conhecidos online, numa tentativa comunitária para salvaguardar o futuro do planeta.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lança o desafio para que as pessoas pensem no que podem fazer para minimizar as alterações climáticas.

Aos madeirenses e porto-santenses deixou a seguinte mensagem: “O planeta está doente e a Humanidade está doente. A pandemia que estamos a passar é também resultado de muitas irresponsabilidades na gestão dos ecossistemas. Damos cabo dos recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis; destruímos florestas; inundamos o mar de plástico, emitimos níveis exagerados de dióxido de carbono para a atmosfera; gastamos água sem fim; desperdiçamos alimentos e outros bens essenciais; vivemos como se o planeta aguentasse todos os nossos consumos e caprichos. O resultado são alterações climáticas que já afectam a nossa vida com situações extremas de temporais e fogos, com prejuízo de pessoas e bens. A Madeira é uma das regiões do atlântico mais vulneráveis às mudanças do clima, conforme pudemos verificar nos últimos anos e como demonstram todos os estudos. Nestes dias de medo e receio perante a pandemia, pensemos no que cada um de nós pode fazer para reduzir os factores que levam às alterações climáticas e como podemos contribuir para a salvaguarda das nossas ilhas e do nosso planeta”.