Prepare-se para uma terça-feira com chuva na Madeira

A chuva teima em não deixar o sol brilhar na Madeira. Tal como tem acontecido nos últimos dias, esta terça-feira, 7 de Abril, será mais um dia cinzento no Arquipélago, marcado por muita nebulosidade e períodos de chuva fraca. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta ainda vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante sul, a que acresce uma pequena descida da temperatura máxima.

Igual previsão terá o Funchal nesta terça-feira, sendo certo alguns períodos de chuva fraca e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, a costa norte apresentar-se-á com ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, enquanto que na costa sul são aguardadas ondas de sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.