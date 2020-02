Prepare o guarda-chuva para este fim-de-semana na Madeira

O fim-de-semana começará molhado na Madeira, a julgar pelas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta para céu muito nublado e aguaceiros fracos durante a manhã deste sábado, 22 de Fevereiro, diminuindo a nebulosidade somente a partir do início da tarde.

De resto, o vento soprará de forma moderada (20 a 35 km/h) do quadrante leste, com rajadas

até 65 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, aumentando de intensidade (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 85 km/h.

Recorde-se que há um aviso de agitação forte para a orla marítima da Madeira, até às 18 horas de hoje. O aviso de sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira significa vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção, tendo a Capitania do Porto do Funchal recomendado aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Na Costa Norte, as ondas não deverão ultrapassar os 3 metros de altura. Já a Costa sul terá ondas até 1,5 metros. A temperatura da água do mar atingirá os 19ºC.