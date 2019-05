Preços dos combustíveis voltam a subir na Madeira

Os preços dos combustíveis praticados na Madeira voltaram a subir.

Passadas as eleições, o governo regional decretou novo aumento que vigora desde as zero horas desta segunda-feira e retoma assim um ciclo que interrompeu na semana passada, após 16 subidas consecutivas do preço da gasolina na Região.

O despacho governativo que estipula os valores máximos de venda dos combustíveis ao público na Região, publicados no Jornal Oficial, também sobe os preços dos gasóleos.

Eis os preços a partir de hoje, 27 de Maio:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,550 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,313 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,842 por litro

Para efeitos comparativos, confira os preços praticados até ontem:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,541 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,309 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,839 por litro