PPM Madeira preocupado com a forma como os madeirenses são tratados pela TAP

O PPM Madeira está preocupado com a forma como os madeirenses são tratados pela transportadora aérea nacional TAP.

“Voltamos a assistir a preços altíssimos de cerca de 500 euros, para quem quer viajar para a Madeira nesta quadra festiva da Páscoa. Mas o Sr. Presidente executivo da transportadora afirma que, “a Madeira está bem servida com a TAP e os preços rondam os 150 euros”, disse.

O PPM Madeira afirmou que Antonoaldo Neves “não deve estar a par do que se passa dentro da companhia ao fazer tais afirmações”. “Para além de vir também dizer que a TAP não é uma empresa pública, mas que todos sabemos que o Estado actualmente detém 51% das acções da companhia e, assim sendo, e ao contrário do que o Sr. Presidente afirma a companhia, terá que cumprir com o caderno de encargos para com a Madeira”, acrescenta.

Diz ainda que todos sabem “que a TAP voltou aos prejuízos de dezenas de milhões de euros e que têm que aparecer resultados positivos nas contas da companhia aérea, mas que não sejam os clientes que pretendem viajar para as ilhas a pagar a factura elevada”.

“O PPM pede para que os cidadãos da Madeira sejam tratados de igual forma como são tratados os cidadãos do continente que se deslocam para o estrangeiro, que como podemos ver e surgiu publicidade em que viajar da Madeira para Canárias sai a cerca de 80 euros ida e volta, como é possível viajar para fora do País seja mais barato que as deslocações dentro do nosso próprio território?”, concluiu.