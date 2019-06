PPM critica partidos que dizem que vão “comprar isto e aquilo só para ganhar as próximas eleições regionais”

O PPM Madeira critica as promessas eleitorais que os partidos já começam a fazer, dizendo que vão “comprar isto e aquilo só para ganhar as próximas eleições regionais para a presidência do governo”.

“Como é que alguém quer assumir a compra de um novo hospital, mas nem sequer menciona mais investimentos nos que já existem na região na tentativa de melhorar a qualidade de atendimento aos nossos utentes? Será que vamos aceitar endividar ainda mais a nossa região? Não estaremos mais uma vez, a fazer investimentos apenas para enriquecer, ainda mais os amigos de sempre?”, questiona Paulo Brito.

Além disso, refere que outra questão que está na ordem do dia das grandes promessas é as viagens, onde também foram prometidos investimentos de 12 milhões de euros anuais para ter ligações marítimas o ano inteiro.

“No PPM pensamos que a julgar pelo preço do navio que faz actualmente as ligações marítimas ficaria mais barato para a região comprar um navio que em cerca de três ou quatro anos ficaria pago e assim não teríamos que estar a pagar para empresas estrangeiras balúrdios em subsídios e nem aos amigos do costume para atracar um navio que é útil a todos nós”, acrescenta.

Diz ainda que no que consta às ligações marítimas uns são criticados por em três meses pagar três milhões de euros, mas prometem em 12 meses pagar 12 milhões, referindo que “não é preciso ser grande mestre em matemática para perceber que os valores são exactamente os mesmos pagos, seja pelos três meses de verão, quer seja pelo ano inteiro”.

“Nós PPM Madeira não prometemos mundos e fundos, nem sequer endividar mais a nossa região, pois não somos pessoas de fazer promessas que não possam ser cumpridas. Prometemos continuar a nossa luta e o nosso bom trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos poucos anos que estamos na região”, rematou.